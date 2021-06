Wiener Biker (57) von Pkw abgeschossen: Schwer verletzt

Am Freitag musste ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Wien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde an einer Kreuzung in Wiener Neustadt von einem Pkw erfasst.

Motorradlenker bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Polizeiangaben zufolge hatte der 57-jährige Wiener zuvor eine Stopptafel missachtet. Darüber hinaus dürfte der Autofahrer, ein 25 Jahre alter Einheimischer, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der Biker wurde per Rettung in das Landesklinikum in der Statutarstadt gebracht.