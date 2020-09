Wien-Wahl 2020: Duelle der Spitzenkandidaten

Am Dienstag trafen die Spitzenkandidaten zur Wien-Wahl in Zweier-Duellen aufeinander. Hebein (Grüne) traf auf Strache (Team HC Strache), Blümel (ÖVP) auf Wiederkehr (NEOS) und Bürgermeister Ludwig (SPÖ) auf Nepp (FPÖ).

Im Zuge des Wien-Wahlkampfes trafen am Dienstag die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien aufeinander. Birgit Hebein (Die Grünen) und Heinz-Christian Strache (Team HC Strache), gefolgt von Gernot Blümel (ÖVP) und Christoph Wiederkehr (NEOS) sowie Michael Ludwig (SPÖ) und Dominik Nepp (FPÖ) standen sich dabei gegenüber.

Hebein und Strache im Duell

Als erstes trafen am Dienstag Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und Heinz-Christian Strache vom Team HC Strache aufeinander. Von Beginn an herrschte Uneinigkeit. Werder in Bezug auf die Wiener Polizei, noch bei der Mindestsicherung wurden sich die beiden einig.

Für besondere Aufregung sorgte noch einmal der Pool am Wiener Gürtel. Strache bezeichnete Hebein dabei als "Vizebademeisterin". Hebein wiederum konterte, dass ihre Partei zumindest wirkliche Politik mache, während Strache nur von der Spesenthematik ablenken wolle.

Auch der Umweltschutz und Pläne für Öffis und Verkehr wurden thematisiert - die Stellungnahmen dazu gibt es im Video zu sehen.

Blümel und Wiederkehr trafen aufeinander

ÖVP und NEOS gelten als die Wirtschaftsparteien in Österreich. NEOS-Chef Christoph Wiederkehr ließ es sich daher nicht nehmen, ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel in seiner Funktion als Finanzminister zu kritisieren. Viel zu viele Betriebe in Wien seien in der Coronakrise nicht so unterstützt worden, wie es ihnen die Regierung versprochen hätte. Für Blümel ist es wichtig, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen – die Hauptaufgabe liege darin, die Infektionszahlen in Wien zu senken. Nur so können man von den Roten Listen der Nachbarländer gestrichen werden und die Wirtschaft ankurbeln.

Auch die Registrierungspflicht bzw. die frühe Sperrstunde in der Gastronomie ist Streitthema zwischen den beiden Spitzenkandidaten. Während sich der ÖVP-Politiker für eine Sperrstunde um 22 Uhr einsetzt, sieht Wiederkehr darin den Sargnagel für die Gastronomie.

Wie die Parteien mit den Kindern von Moria umgehen würden und wie es um eine mögliche „Dirndl-Koalition“ steht, erfahrt ihr im Video.



Ludwig und Nepp im Wien-Wahl-Duell

SPÖ und FPÖ konnten am Dienstag bei keinem Thema einen gemeinsamen Nenner finden. Gleich beim Thema Wohnen und Integration gab es große Unterschiede. Nepp etwa warf Ludwig vor, Staatsbürger zu verraten und zu verkaufen. Ludwig konterte, dass für die SPÖ ein Miteinander im Vordergrund stand und auch mit Zugezogenen sorgsam umgegangen werden müsse.

Auch das Coronavirus sorgte für Zwist bei den Parteien. "Ich nehme das Coronavirus sehr ernst und das untesrcheidet uns auch sehr", so Ludwig in Hinblick auf Unterschiede. Nepp nutzete die Gelegenheit um die Coronaampel in Wien zu kritisieren und vor einer früheren Sperrstunde zu warnen. Außerdem bezeichnete er die Registrierungspflicht in der Gastro als "Nachschnüffeln.

Wie die Parteien zu weiteren Reisewarnungen stehen und wie die Wiener Klimaziele erreicht werden sollen, erfahren sie im Video.