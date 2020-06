Wien für internationale Unternehmen äußerst attraktiv

Im vergangenen Jahr entschieden sich 266 internationale Firmen für Wien als Standort - ein neuer Rekord.

In der Bundeshauptstadt Wien wurden im Vorjahr 266 Ansiedlungen internationaler Unternehmen registriert - so viel wie noch nie. Es ist der achte Rekord in Folge. Dass die Bestmarke heuer übertroffen wird, damit wird im Rathaus allerdings nicht gerechnet. Gespräche mit Interessenten laufen jedoch auch aktuell weiter, wurde am Dienstag betont.