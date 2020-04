Wien: Betretungsverbot für Doskozil!?﻿

Gastkommentar von Johannes Huber. Bewohner der Stadt dürfen nicht mehr an den Neusiedlersee. Der Bauch schreit „Rache!“. Der Kopf sagt, dass sich das Niveau des Burgenländers nicht durchsetzen darf.

W Die österreichische Staatsbürgerschaft ist in der Coronakrise wertlos geworden. Tirol hat schon Mitte März alle Leute rausgeschmissen, die keinen Wohnsitz im Land haben. Das Salzkammergut hat Wienerinnen und Wiener wiederum wissen lassen, dass sie sich schleichen sollen. Und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat gerade eine Verordnung angekündigt, die es Bewohnerinnen und Bewohnern der Bundeshauptstadt untersagt, den Neusiedlersee zu besuchen. Natürlich, genau genommen gilt das Verbot für alle Männer, Frauen und Kinder, die weiter als 15 Kilometer entfernt vom riesigen Naherholungsgebiet wohnen. Praktisch trifft das aber halt vor allem Wienerinnen und Wiener: Sie machen in gewöhnlichen Zeiten den größten Teil der Tagesgäste aus.

Wie auch immer: Die Doskozil-Aktion ist niederträchtig. Das Argument, dass es Beschwerden der örtlichen Bevölkerung gegeben habe, wonach der Mindestabstand zwischen Erholungssuchenden in den letzten Tagen und Wochen nicht mehr eingehalten worden sei, ist lächerlich. Niemand hätte etwas gegen entsprechende Regelungen oder im Falle des Falles auch regulierte Besucherströme einzuwenden. Auch Strafen würden in der Natur der Sache liegen. Das ist doch logisch!

Aber einfach alle Fremden aussperren? Doskozil bedient zutiefst verunsicherte Landsleute. Das ist vielleicht auch durch den Populisten erklärbar, der in ihm steckt. Ganz nüchtern betrachtet schauen die Verhältnisse jedoch so aus: Das Coronavirus ist nach wie vor unter uns und gebietet zur Vorsicht. Es befindet sich aber auf dem Rückzug. Zweitens: Wien und das Burgenland bilden Regionen, in denen es verhältnismäßig wenige Infektionen gibt. Da könnte der Landeshauptmann besonnen agieren.