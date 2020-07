Wien bekommt 2023 mit "Mandarin Oriental Vienna" ein neues Luxushotel

Wien wird 2023 um ein Luxushotel reicher. In der Wiener Innenstadt soll das "Mandarin Oriental Vienna" eröffnet werden.

Der hochpreisige Hotelleriesektor in Wien bekommt Zuwachs: Die südostasiatische Kette Mandarin Oriental Hotel Group will 2023 das "Mandarin Oriental Vienna" in der Innenstadt eröffnen. Als Standort dient das ehemalige Handelsgericht in der Riemergasse 7, das für 100 Mio. Euro umgebaut wird, wie am Mittwoch in einer Aussendung des Rathauses bekanntgegeben wurde.