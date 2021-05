Wien 21: Baustelle auf der Prager Straße mit Teilsperre

Zwischen 21. und 24. Mai wird auf der Prager Straße in Wien-Floridsdorf gebaut. Die Bauarbeiten finden nachts statt, mehrere Fahrstreifen sind gesperrt.

Am Freitag, dem 21. Mai 2021, beginnt die Stadt Wien mit der Instandsetzung der beschädigten Betonfelder in der Prager Straße vor der Kreuzung mit der Katsushikastraße/Galvanigasse in Richtung stadtauswärts.