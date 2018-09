Westautobahn nach Verkehrsunfall im Frühverkehr teilweise gesperrt

Am Montag kam es auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Linz zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten, zwei Personen wurden verletzt.

Ein 48-jähriger bulgarischer Pkw-Lenker fuhr am Montag gegen 06.10 Uhr auf dem dritten Fahrstreifen der A1 im Gemeindegebiet von St. Pölten in Fahrtrichtung Linz. Zur selben Zeit fuhr ein 47-jähriger holländischer Staatsbürger mit einem Klein-Lkw auf dem zweiten Fahrstreifen in Höhe des bulgarischen Lenkers.