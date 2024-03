Weltwassertag: Greenpeace präsentiert Plan gegen Wasserknappeit

Greenpeace präsentierte vor dem Weltwassertag am Freitag ein Maßnahmenbündel mit fünf Punkten zur Bekämpfung der Wassernot und übte Kritik an den entsprechenden Vorhaben von Wasserminister Totschnig.

Greenpeace warnt vor Wasserknappheit durch Klimakrise

"Ausgetrocknete Seen und verdorrte Felder, wie wir sie schon letztes Jahr sehen konnten, sind nur ein erster Vorgeschmack", warnte Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace Österreich. Im Sommer 2023 war der Zicksee in Burgenland komplett ausgetrocknet, und die Trockenheit verursachte in der Landwirtschaft Schäden in Höhe von 170 Millionen Euro. Eine Studie des Umweltbundesamtes, auf die eine NGO hinweist, prognostiziert eine Zunahme der Problematik: Bis zum Jahr 205 könnte Österreich durch die Klimakrise bis zu 23 Prozent weniger Grundwasser haben. Vor allem die Ostregion wird stark davon betroffen sein. Parallel dazu soll der Grundwasserverbrauch bis 205 um bis zu 16 Prozent steigen, was jährlich etwa 200 Milliarden Liter mehr entspricht.