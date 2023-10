Weiter Warten auf Nachbesetzung im OeNB-Generalrat

Die seit einigen Wochen vakanten Positionen im Generalrat der Österreichischen Nationalbank (OeNB) ist weiter unbesetzt.

Die OeNB-Nachbesetzungen wurden auch am Mittwoch im Ministerrat nicht behandelt, wie der APA aus dem Finanzministerium bestätigt wurde. Damit besteht das Kontrollgremium der Österreichischen Nationalbank statt aus zehn weiterhin nur aus fünf Personen und hat derzeit kein Präsidium. Nach OeNB-Angaben ist der Generalrat dennoch beschlussfähig.

Neben OeNB-Generalrat zahlreiche weitere Nachbesetzungen offen

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) versicherte in der ZiB2 des ORF Mittwochabend, dass die Besetzung "in den nächsten Tagen" erfolgen werde. Andere wichtige Postenbesetzungen in der Republik sind noch deutlich länger ausständig. Bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) blockieren einander ÖVP und Grüne seit eineinhalb Jahren, beim Bundesverwaltungsgericht (BvWG) seit mehreren Monaten.