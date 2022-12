Weihnachtsamnestie: Van der Bellen begnadigt fünf Menschen

Bundespräsident Van der Bellen hat fünf Menschen im Rahmen der heurigen Weihnachtsamnestie begnadigt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 40 Menschen vorzeitig aus der Haft entlassen.

Fünf Menschen sind in diesem Jahr im Rahmen der Weihnachtsgnadenaktion aus einer österreichischen Strafanstalt entlassen worden, das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag in einer Aussendung mit.