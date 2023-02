Wegen Klimaschutz: Aus für GTI-Treffen am Wörthersee

Die Gemeinde Maria Wörth hat das Aus für das GTI-Treffen am Wörthersee wegen "zunehmender Kritik und abnehmender Akzeptanz" verkündet.

Als Gründe werden in einer Aussendung "zunehmende Kritik und abnehmende Akzeptanz" des Treffens angegeben, aber auch wegen des Klimawandels sollte die Zukunftsgestaltung "unter neue Prämissen" gestellt werden, hieß es in einer Aussendung der Gemeinde. Zuletzt war das Treffen coronabedingt drei Jahre in Folge ausgefallen.