Wanderin stürzte beim Fotografieren in den Tod

Eine Wanderin aus Oberösterreich ist am Sonntag in Bad Gastein in den Tod gestürzt. Der Unfall ereignete sich offenbar beim Fotografieren.

Eine Wanderin ist am Sonntag am Vormittag in Bad Gastein (Pongau) tödlich verunglückt. Laut Bergrettung haben Augenzeugen beobachtet, wie die Frau beim Fotografieren einen Schritt zu weit zurück in Richtung eines Abgrundes ging. Sie stürzte über eine 80 Meter hohe, nahezu senkrechte Wand und blieb regungslos in einem Bachbett liegen. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr ihren Tod feststellen.

Von Polizeihubschrauber geborgen

Der Unfall ereignete sich in Sportgastein an der alten Nassfeldstraße in der Nähe eines Kraftwerkes und eines Wasserfalles. Sieben Bergretter der Ortsstelle Bad Gastein und ein Alpinpolizist, die sich zum Unfallort aufmachten, konnten der Verunglückten nicht mehr helfen. Sie wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen. Ersten Informationen zufolge handelt es sich um eine Oberösterreicherin im Alter von Mitte 50.