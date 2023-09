Wanderer starb bei 100-Meter-Absturz in Steiermark

Ein Mann (66) ist am Sonntag bei einem 100-Meter-Absturz in der Steiermark gestorben.

Ein 66 Jahre alter Wanderer ist am Sonntagnachmittag im obersteirischen Trofaiach rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei gestorben. Der Mann stolperte bei der Wanderung auf den Hochturm, prallte mit dem Kopf gegen einen Stein und stürzte dann über schroffes Gelände ab. Seine beiden Begleiter leisteten vergeblich Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, teilte die Polizei in einer Aussendung am Montag mit.