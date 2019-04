Waldviertler versinkt im Bezirk Zwettl mit Pkw in Teich

Am Samstagabend landete ein Pensionist aus bislang ungeklärter Ursache im Bezirk Zwettl (NÖ) mit seinem Auto in einem Teich und versank darin.

Dramatische Szenen haben sich am Samstagabend in Ottenschlag (Bezirk Zwettl) abgespielt: Ein Auto war samt Lenker in einem Teich versunken, berichtete die Feuerwehr. Der Pensionist am Steuer befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und wurde von einem Helfer ans Ufer gebracht. Er blieb unverletzt.