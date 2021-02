VKI startet die bereits 10. Energiekosten-Stop-Aktion

Der VKI sucht wieder einen Bestbieter für Strom und Gas, um die Ersparnisse an die Gemeinschaft weiterzugeben. Die Anmeldungen können ab sofort bis 31. März abgegeben werden.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat am Montag die mittlerweile zehnte Aktion zum Einsparen von Energiekosten gestartet. Die Konsumentenschützer organisieren wieder ein Bestbieterverfahren für den Gemeinschaftseinkauf von Gas, Ökostrom und besonders nachhaltigem "Umweltzeichen-Strom". Interessierte können sich bis 31. März unverbindlich auf www.energiekosten-stop.at anmelden.

Gemeinschaftseinkauf von Gas und Ökostrom

Am 13. April will der VKI die Gewinner des Bestbieterverfahrens bekanntgeben, ab Anfang Mai sollen die Teilnehmer Informationen zu den Tarifen und den voraussichtlichen Ersparnissen erhalten. Sie haben dann rund sechs Wochen Zeit, um sich für einen Anbieterwechsel zu entscheiden. Für alle Gemeinschaftstarife wird eine Preisgarantie von 18 Monaten gelten. Bei den bisherigen Aktionen haben die teilnehmenden Haushalte ihre Energieausgaben um über 40 Mio. Euro senken können, erklärte der VKI am Montag.