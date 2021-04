Vitamin B? Wiener Test-Labor erhielt 8-Millionen-Auftrag aus Tirol

Das Land Tirol hat während der zweiten Coronawelle einen Auftrag ohne Ausschreibung zur Auswertung von PCR-Tests vergeben. 8 Millionen Euro flossen an eine Firma aus Wien, die Opposition wittert Freunderlwirtschaft.

Vergabe ohne Ausschreibung war "rechtens"

Zu Beginn der zweiten Corona -Welle, als man noch "drei, vier Tage auf positive Testergebnisse warten" musste, sei die Firma an das Land herangetreten, sagte Rizzoli. "Diese Firma und die Personen sind uns unbekannt gewesen", wehrt er sich gegen den Vorwurf der Freunderlwirtschaft. Die Vergabe sei "bei diesem Volumen und dieser Dienstleistung, die hier angeboten worden ist, im behördlichen Bereich zu diesem Zeitpunkt so auch möglich" und damit auch "rechtens" gewesen.

40 Euro pro PCR-Test

Die HG Lab Truck GmbH - eine Tochterfirma der HG Pharma mit Sitz in Kirchberg in Tirol - sei im September mit einem "All-Inclusive"-Paket an das Land herangetreten. Unter anderem in mobilen Labors wurden PCR-Tests für 38,50 Euro gemacht, die Eingabe in die Datenbank brachte dem Unternehmen jeweils 1,50 Euro ein, pro Mutationsscreening wurden 60 Euro verrechnet. Ralf Herwig, Chef der HG Pharma, versicherte dem ORF, dass die Qualität bei einem Preis von 38,50 Euro stimme.