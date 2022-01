Vier Männer nach Feuer im Bezirk Zwettl ins Spital gebracht

Vier Männer erlitten bei Löschversuchen eines Wohnungsbrandes in Groß Gerungs Rauchgasvergiftungen. Sie mussten ins Spital gebracht werden.

Nach einem Zimmerbrand am Sonntagabend in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) sind vier Männer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht worden. Der 46-jährige Hausbesitzer, seine Söhne im Alter von 18 und 23 Jahren und ein 22-jähriger Freund hatten versucht, das Feuer zu löschen. Ein technischer Defekt an einem Akku oder einem Ladegerät für Softguns dürfte den Brand ausgelöst haben, bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage einen "NÖN"-Onlinebericht.