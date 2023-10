Vienna.at-Gewinnspiel: Karten für Halloween-Tour und Märchen-Bücher gewinnen

Gewinne auf Vienna.at eine von fünf Familienkarten (1 Erwachsene + Kinder - egal wieviele) oder eines von drei druckfrischen "Schaurige Wiener Friedhofsgeschichten-Märchen zum Gruseln" vom Wiener Märchenerzähler Reinhard "Wieny" Mut.

Reinhard Mut veranstaltet am Samstag, den 28. Oktober 2023 um 17.00 Uhr eine WIENYs Halloween-Mitmach-Tour „Kürbiskopf und Geisterzopf“ am Kahlenberg in Wien. Dabei erzählt Sagenerzähler Wieny gemeinsam mit seiner Freundin, der Hexe Punschkrapferl, schaurig-gruselige Geister- und Friedhofsgeschichten sowie allerlei Wissenswertes zum alten Keltenfest und dessen Bräuchen. Die Halloween-Tour dauert zirka eine Stunde. Mit Vienna.at können Sie nun entweder fünf Familienkarten für die Halloween-Tour von Wieny-Tours oder eines von drei Büchern der "Schaurigen Wiener Freidhofsgeschichten-Märchen zum Gruseln" gewinnen.