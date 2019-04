Viel Geduld gefragt: Osterferien starten mit Reisewellen

Die neuntägigen Osterferien in Österreich sind zwar für die Schüler gute Nachrichten, für den Verkehr eher weniger. Vor allem ab Freitagnachmittag und am Samstag werden Staus und Verzögerungen erwartet.

In Österreich starten nach Freitag die neuntägigen Osterferien. In sieben deutschen Bundesländern sind es sogar 14 freie Tage. Mit dem Beginn der Ferien kommt auch Aufbruchsstimmung auf. Ab Freitagnachmittag und am Samstag werden Staus und lange Verzögerungen auf den Transitrouten erwartet.

Speziell auf den Transitrouten in Ostösterreich und den Stadtausfahrten der Landes- und der Bundeshauptstadt wird ab Freitagnachmittag viel Geduld benötigt. Die Westautobahn (A1) in den Großräumen Linz, Salzburg und Wien, die Südautobahn (A2) zwischen Wien und Wiener Neustadt sowie bei Graz und Klagenfurt, die Ostautobahn (A4) im Großraum Wien, die Mühlkreisautobahn (A7) im Stadtgebiet von Linz und die Pyhrnautobahn (A9) bei Graz und vor der Tunnelkette Klaus sowie die Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck gelten als Stauklassiker.

Auf den Stadtausfahrten in Wien, hier vor allem die Altmannsdorfer Straße, Triester Straße, oder Westausfahrt ist ein langer Geduldsfaden ebenso wie in Graz auf dem Bahnhofgürtel, der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Kärntner Straße, der Münzgrabenstraße und Linz auf der Umfahrung Ebelsberg, der B139 in Richtung Donaulände sowie der Untere Donaulände und der Nibelungenbrücke gefragt. In Salzburg wird es neben der Westautobahn vor allem auf der Münchner Bundesstraße zwischen Rudolf-Biebl-Straße und Grenze Freilassing und der Vogelweiderstraße um einiges länger dauern.