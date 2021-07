Versicherung: Unwetter führten zu Millionenschaden

Beinahe 3 Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft in Tirol, der Steiermark und dem Burgenland: Das ist ein Resultat der letzten Unwetter, wie die Hagelversicherung mittels Aussendung erklärte.

Nach ersten Erhebungen entstand bei heftigen Unwettern am frühen Freitagnachmittag in der Steiermark (Bezirke Weiz und Hartberg-Fürstenfeld) ein Schaden von 1,5 Millionen Euro und im Burgenland im Bezirk Oberwart von einer Million Euro.

Hoher Schaden nach Unwettern

In den Tiroler Bezirken Imst und Innsbruck-Land beträgt demnach der Schaden an landwirtschaftlichen Kulturen durch Unwetter am Donnerstag 350.000 Euro.