Verkehrsunfälle in NÖ forderten zwei Tote

Zwei Menschen, ein 19-Jähriger und eine 56-Jährige, sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich ums Leben gekommen.

In den frühen Morgenstunden war ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf der B37 in Gföhl (Bezirk Krems) seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt, als er auf die Bundesstraße auffahren wollte, teilte die Polizei mit. In St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) erlag eine 56-jährige Pkw-Lenkerin nach einem Frontalcrash auf der B14 ihren Verletzungen. Beide Personen verstarben noch an Ort und Stelle.