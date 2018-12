Verkehr in Österreich: Weihnachtsferien und letzte Einkäufe bringen Hochbetrieb

Bereits ab Donnerstagnachmittag kommt es zum Hochbetrieb auf Autobahnen und Schnellstraßen. Strecken rund um Einkaufszentren und Skigebieten werden zu Hotspots.

Das ASFINAG Verkehrsmanagement rechnet bereits ab Donnerstagnachmittag in ganz Österreich mit starkem Reiseverkehr auf Autobahnen und Schnellstraßen. Die Fahrt in den Weihnachtsurlaub oder zu den letzten Weihnachtseinkäufen wird also Verzögerungen mit sich bringen. In Deutschland beginnen die Weihnachtsferien zum Teil schon heute, wodurch zusätzliche Verkehrsteilnehmer unterwegs sein können.