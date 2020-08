Verdacht der Schlepperei in NÖ: 45-Jähriger festgenommen

Am Montag konnte ein 45-Jähriger in Niederösterreich festgenommen werden. Er soll 21 Personen illegal nach Österreich gebracht haben. Er zeigte sich geständig.

In Bad Deutsch Altenburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist ein 45-jähriger Rumäne unter dem Verdacht der Schlepperei festgenommen worden. 13 von ihm mutmaßlich transportierte Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Somalia beantragten nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich Asyl. Acht weitere tauchten unter.

Unter den illegal eingereisten Personen war auch ein 6-jähriges Kind

Eine Zeugin hatte am späten Montagabend Anzeige erstattet, nachdem im Bereich des Frachtenbahnhofes Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) mehrere Personen von der Ladefläche eines Klein-Lkws mit Plane geklettert und weggerannt waren. Das Fahrzeug wurde im Zuge einer Fahndung von einer Polizeistreife gestoppt und der Lenker festgenommen. In der Folge wurden auch 13 der 21 illegal eingereisten Personen, unter ihnen ein sechsjährige Kind, in Hainburg aufgegriffen.