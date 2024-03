"Urpeinlich": SPÖ- und FPÖ-Stimmen im Salzburger Golling vertauscht

Beim Ergebnis der Gemeindevertretungswahl in Golling im Salzburger Tennengau vom Sonntag ist es offenbar zu einem Fehler gekommen: Im Wahllokal Obergäu seien die Stimmen zwar richtig ausgezählt worden, bei der Übermittlung der Daten seien aber die Stimmen für SPÖ und FPÖ verwechselt und damit falsch zugeordnet worden, so der neugewählte Bürgermeister Martin Dietrich (SPÖ) zur APA.

Golling: SPÖ- mit FPÖ-Stimmen vertauscht

Es gehe um eine Differenz von 235 Stimmen, so Dietrich, der am Sonntag überraschend und gleich im ersten Anlauf die Bürgermeisterwahl für sich entschied und damit ÖVP-Bürgermeister Peter Harlander ablösen wird. Das seien rund zehn Prozent aller Stimmen - insgesamt wurden 2.426 gültige Stimmen gezählt. Nach dem vorläufigen Ergebnis hatte in der Gemeindevertretung die ÖVP mit neun Mandaten noch knapp die Nase vor der SPÖ (8 Mandate), die FPÖ kam auf vier Sitze. Sollten nun - wie zu erwarten - zwei blaue Mandate zur SPÖ wandern, hätte diese in der Gemeindevertretung mit zehn Mandaten die relative Mehrheit. Die ÖVP bliebe bei ihren neun Mandaten, die FPÖ hält dann nur mehr bei zwei Sitzen.