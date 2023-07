Unwetter: Totes Kind in Serbien

Am Freitagnachmittag und -abend haben neuerliche Unwetter in Kroatien und Serbien gewütet. Ein Kind ist dabei ums Leben gekommen.

Die heftigen Stürme richteten auf der kroatischen Halbinsel Istrien, einem stark frequentierten Urlaubsziel, beträchtliche Schäden an. In Novigrad rissen die Sturmböen Bäume aus, die in der Folge auf Wohnwagen, Zelte und Autos stürzten, berichtete die Regionalzeitung "Glas Istre" aus der Kreishauptstadt Pula unter Berufung auf die Behörden.

Unwetter: Zwölfjähriges Kind starb in Novi Sad

Bereits am Mittwoch hatten schwere Unwetter in der Balkanregion Menschen getötet und enorme Schäden verursacht. In Kroatien waren vier Männer, in Slowenien und Bosnien-Herzegowina je eine Frau ums Leben gekommen.