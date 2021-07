Unwetter: Polizeihubschrauber retteten mehrere Menschen

Auch Polizeihubschrauber retteten am letzten Unwetter-Wochenende einige Menschen aus ihrer Notlage. Innenminister Karl Nehammer dankte den Pilotinnen und Piloten.

32 Personen von der Kürsinger Hütte gerettet

"Der Katastropheneinsatz ist ein Zusammenwirken aller Blaulichtorganisationen", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und bedankte sich bei den Pilotinnen und Piloten, die am Sonntag einen Einsatz am Großvenediger in Salzburg absolvierten: Eine 35-köpfige Wandergruppe saß wegen Unwettern seit Sonntag in der Kürsinger Hütte auf 2.558 Metern Seehöhe fest. Bedienstete der Flugeinsatzstelle Salzburg evakuierten am Montag 32 Menschen mittels Hubschrauber, die übrigen drei waren von einem privaten Hubschrauberunternehmen ausgeflogen worden. Ob eine Erlaubnis zum Einflug und zur Außenlandung im Nationalpark vorlag, wird jetzt überprüft, teilte das Ministerium mit.

Schlauchboote auf der Fischa unterwegs

Mit weiteren Einsätzen wegen des Hochwassers verzeichnete die Flugpolizei in ganz Österreich bisher insgesamt knapp 16 Flugstunden. 70 Bedienstete waren von Samstag bis Montag im Einsatz, in Amstetten, Melk, Neusiedl am See, Hallein, Zell am See und Landeck, so das Innenministerium.