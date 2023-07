Unwetter in Kärnten: Hochbetrieb für Einsatzkräfte

Auch am Mittwochabend waren die Einsatzkräfte in Kärnten erneut nach Unwettern gefordert, auch wenn es mit rund 30 deutlich weniger waren.

Feuer durch Blitzeinschlag bei Unwettern in Kärnten

In Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) löste Blitzschlag wahrscheinlich einen Brand aus. Ein als Lagerraum dienendes Stallgebäude stand in den Abendstunden in Flammen. Die massive Rauchsäule und der Feuerschein waren für die Feuerwehrleute bereits bei der Anfahrt zu sehen, berichteten diese über den Einsatz. Nach mehr als drei Stunden war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Morgen. Laut Polizei wurde das Gebäude vernichtet, gelagertes Gerät, darunter auch ein Traktor, wurde stark beschädigt. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren am Einsatz beteiligt.