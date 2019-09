Unternehmer wollen mehr Geld für den Schülertransport

Die Wirtschaftskammer fordert mehr Geld für die Unternehmen, die rund 100.000 Kinder in Österreich in die Schule und zurück bringen.

Rund 2.500 Unternehmer bringen in Österreich rund 100.000 Kinder im sogenannten Gelegenheitsverkehr in die Schule und zurück, für diese Schülertransporte fordert die Wirtschaftskammer nun mehr Geld. Es sei immer mehr ein Verlustgeschäft, denn zum Teil gebe es 50 Prozent Kostenunterdeckung, so die Vertreter der WKÖ Donnerstagfrüh im Ö1-Morgenjournal des ORF-Radio.