Überfall und Geiselnahme in NÖ: Erste Hinweise

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Supermarktfiliale in Günseldorf im Bezirk Baden, hat die LPD Niederösterreich erste Hinweise auf die beiden Verdächtigen erhalten.

Diese würden nun überprüft, teilte Sprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage mit. Die Exekutive warnte gleichzeitig vor der Gefährlichkeit des Duos. Augenmerk legten die Ermittler am Montag auf das Überwachungsvideo, das in dem Geschäft sichergestellt worden war. “Wir werden schauen, ob etwas Relevantes dabei ist”, sagte Schwaigerlehner. Auch bei der Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren sei aktuell noch viel “Kleinarbeit” zu verrichten.