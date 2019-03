Über 700 Euro erbeutet: 16-Jähriger soll 59 Zeitungskassen aufgebrochen haben

Ein 16-Jähriger soll von Dezember 2018 bis März 2019 insgesamt 59 Zeitungskassen aufgebrochen und mitgenommen haben. Dabei soll er rund 724 Euro erbeutet und einen Sachschaden von 709 Euro angerichtet haben.

Ein 16-Jähriger soll in Hainfeld im Bezirk Lilienfeld von Dezember 2018 bis März diesen Jahres 59 Zeitungskassen aufgebrochen und mitgenommen haben. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.400 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Jugendliche, der an 13 Tatorten zu Werke gegangen sein soll, flog am vergangenen Sonntag auf und gestand die Diebstähle.

59 Zeitungskassen in NÖ aufgebrochen: 16-Jähriger ausgeforscht Der im Bezirk Lilienfeld wohnende 16-Jährige soll die Vorhängeschlösser, mit denen die Kassen an den Zeitungsständern gesichert waren, stets mithilfe von zwei Gabelschlüsseln aufgebrochen haben. An unbeobachteten Orten schlug der Beschuldigte die Geldbehälter dann mit Steinen oder ähnlichen Gegenständen auf, berichtete die Exekutive.

Nach Hinweisen eines Zeugen wurde der Jugendliche in Hainfeld angehalten. Bei ihm wurden die zwei Gabelschlüssel sowie Kleingeld gefunden. Der 16-Jährige kam nach Polizeiangaben zu rund 724 Euro an Diebesgut und richtete bei seinen Touren einen Sachschaden von etwa 709 Euro an. Er wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Diebstahl in NÖ: Weitere Wertgegenstände gestohlen Ebenso gestohlen haben soll der Beschuldigte eine mit zahlreichen Wertgegenständen gefüllte Bauchtasche. Diese wurde in der Nähe eines Tatorts entdeckt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Den Inhalt – mehrere Gold- und Schillingmünzen sowie eine Halskette mit Kreuzanhänger – will der 16-Jährige um 1.000 Euro an einen Wiener Goldhändler verkauft haben.