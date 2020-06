Trio beging zahlreiche Bauernhof-Einbrüche in NÖ: 400.000 Euro Schaden

Drei Männer sollen im vergangenen Jahr zahlreiche Einbrüche in Bauernhöfe in Niederösterreich begangen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 400.000 Euro.

Bauernhöfe im Wald- und Weinviertel sind im vergangenen Jahr über mehrere Monate die Ziele von Einbrechern gewesen. Der dabei angerichtete Schaden wurde am Freitag in einer Pressekonferenz in St. Pölten mit 400.000 Euro beziffert.