Triiiple Tower: Zu viel "Amerika" für Wien?

Sie prägen bereits jetzt die Wiener Skyline und das umliegende Grätzl: Die Triple Towers im dritten Wiener Gemeindebezirk. Doch die Anrainer sind nicht unbedingt begeistert.

Günstig sind sie nicht, und unauffällig auch nicht: Auf dem Gelände des ehemaligen Zollamts in der Landstraße erstrecken sich nun die drei Türme des Triiiple Towers. Wer sich eine Wohnung darin leistet, kann sich des Ausblicks erfreuen, den Pool am Dach oder den Concierge-Service in der Lobby nutzen. Für die Anrainer ist der Anblick allerdings ungewohnt: Zu hoch, zu auffällig und zu viel "Amerika" komme mit dem Triiiple Tower nach Wien.