Trickbetrüger treiben in NÖ weiter ihr Unwesen: Fahndung

Bei der Fahndung nach Trickdieben, die seit Anfang Juli mehrfach in Niederösterreich zugeschlagen haben, setzt die Polizei nun auch auf Phantombilder von zwei Männern.

Fahndung nach Trickdieben in NÖ: Phantombilder angefertigt

Auch zahlreiche (versuchte) Dienstähle angezeigt

Acht vollendete und vier versuchte Diebstähle wurden bisher zur Anzeige gebracht. Die Täter waren demnach im Bezirk Mödling in Wiener Neudorf mit drei und in Maria Enzersdorf mit zwei Fakten, in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha), Baden, St. Pölten, Krems (zwei Fakten), Hollabrunn sowie in Wiener Neustadt in Erscheinung getreten. Zwei weitere Male in Maria Enzersdorf und je einmal in Wiener Neudorf und Hollabrunn blieb es beim Versuch.