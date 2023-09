In RTL-Sendung „Punkt 8“ spricht Amira Pocher über Eheprobleme mit Oliver Pocher. Steht die Ehe der beiden auf der Kippe und wie ernst ist die Lage?

In der RTL-Morgenshow "Punkt 8" gab Amira Pocher erstmals ein Statement zu den Krisengerüchten mit Mann Oliver Pocher. Die Eheleute haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers" schon vor mehreren Wochen zugegeben, dass sie Probleme hätten.

Trennungs-Schock: Ehe-Aus bei Amira und Oliver Pocher

Die 30-Jährige erklärte in der RTL-Sendung: "Wir werden immer ein Team sein, egal, wie es aus- oder weitergeht. Wir werden immer ein Team sein." Am Donnerstagabend verkündete das Ehepaar nun in seinem gemeinsamen Podcast die Trennung. Laut einem Bericht der Bild sagte Amira demnach: „Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt.“