Traisen: Fünfjähriger nach Fenstersturz im Krankenhaus

In einem unbeobachteten Moment kletterte in Traisen ein fünfjähriger Bub am Dienstag in der elterlichen Wohnung auf ein Fensterbrett und stürzte aus dem zweiten Stock auf eine Wiese.

Ein Fünfjähriger ist in Traisen (Bezirk Lilienfeld) aus dem Fenster gestürzt. Der Bub war rund acht Meter gefallen und auf einer Wiese gelandet, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen Bericht der Tageszeitung "Heute".

Nach der Versorgung an Ort und Stelle wurde das Kind Dienstagfrüh in das Uniklinikum St. Pölten gebracht. Es erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen, der Bub wurde auf der Normalstation behandelt. Eine intensivmedizinische Betreuung war nicht notwendig, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding auf Anfrage mit.

Fünfjähriger stürzte im Bezirk Lilienfeld aus dem Fenster

Nach dem Sturz aus dem zweiten Stock des Mehrparteienhauses, der sich am Dienstag kurz vor 7.30 Uhr ereignet hatte, war der Fünfjährige Schwaigerlehner zufolge durchgehend ansprechbar. Zuvor sei der Bub "in einem unbeobachteten Moment" auf das Fensterbrett geklettert. Die 24 Jahre alte Mutter des Kindes hielt sich währenddessen in der Küche auf. Das Fenster öffnete sich der Fünfjährige selbstständig.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mitteilte, wird gegen die 24-Jährige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Mutter sei bereits einvernommen und ein entsprechender Bericht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden.