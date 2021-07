Trafiken werden jetzt zu Bank-Filialen

In Kooperation mit der Austrian Anadi Bank starten ein Projekt mit 15 Trafiken, in denen man auch Bankgeschäfte erledigen kann. Bis Ende 2022 soll das Netzwerk auf 500 Trafiken ansteigen.

Künftig soll man Ein- und Auszahlungen auf Bankkonten und Kreditgeschäfte auch in Tabaktrafiken erledigen können - den Anfang machen schon im Juli 15 Tabaktrafiken in ganz Österreich, wie Trafikanten-Obmann Josef Prirschl und der Chef der Austrian Anadi Bank, Christian Kubitschek, am Dienstag angekündigt haben. Bis Ende 2022 soll die Kooperation unter der Marke "Marie" auf rund 500 Trafiken ausgeweitet werden.