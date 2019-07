Trabrennpferd stirbt bei Unfall bei Bruck a.d. Leitha

Bei einem Autounfall ist am Montag ein Trabrennpferd im Bezirk Bruck an der Leitha getötet worden. Das Gespann samt Fahrer wollten um die Mittagszeit die B10 überqueren.

Bei einem Verkehrsunfall in Gallbrunn in der Marktgemeinde Trautmannsdorf a.d. Leitha (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Montag ein Trabrennpferd getötet worden. Ein Gespann war nach Polizeiangaben auf der B10 mit einem Pkw kollidiert. Der 25-Jährige im Sulky wurde verletzt.