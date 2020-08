Toter in Mörbisch: Verdächtiger bleibt in U-Haft

Nach dem Tötungsdelikt in Mörbisch verzichte der verdächtige Niederösterreicher auf eine Haftverhandlung. Die Untersuchungshaft wurde daher um einen Monat verlängert.

Ein 28-Jährige, der verdächtigt wird, in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) einen 22-jährigen Burgenländer getötet zu haben, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Der Niederösterreicher habe auf eine Haftverhandlung verzichtet, die U-Haft wurde deshalb um einen Monat verlängert, hieß es auf APA-Anfrage am Freitag aus dem Landesgericht Eisenstadt.