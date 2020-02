Tote 19-Jährige im Waldviertel: Kein Fremdverschulden

Der Tod einer 19-Jährigen in einer Wohnung in Heidenreichstein im Bezirk Gmünd ist nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen.

Laut Obduktion keine Anzeichen auf Fremdverschulden

Die Leiche der junge Frau war am Dienstagvormittag vom 23-jährigen Wohnungsinhaber aufgefunden worden. Der Mann erstattete in der Folge per Notruf die Anzeige. Polizeiangaben zufolge lag die junge Frau bereits mehrere Tage tot in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Waldviertler Stadtgemeinde.