Totalsperre der A1: Lkw in Vollbrand

Die Westautobahn Richtung St. Pölten war Donnerstagnachmittag gesperrt. Ein Lkw, der Flüssigbitumen geladen hat, stand in Vollbrand.

Ein Lkw-Brand auf der Westautobahn (A1) zwischen St. Christophen und Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) hat am Donnerstag in den Mittagsstunden eine weitere Sperre der Richtungsfahrbahn Linz zur Folge gehabt. Vier Feuerwehren standen u.a. mit zwei Großtanklöschfahrzeugen im Einsatz, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mit. Bereits in den Morgenstunden kam es zu einem schweren Unfall auf der A1 bei Melk, der für eine Sperre sorgte.