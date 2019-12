Tödlicher Verkehrsunfall im Waldviertel erst spät entdeckt

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Zwettl kam ein 27-Jähriger ums Leben. Ein Passant entdeckte das Fahrzeug in einem Wald.

Am Montag fand laut Polizei ein Passant in einem Wald an der Landeshauptstraße 78 zwischen Ulrichschlag und Schönbach ein verunfalltes Fahrzeug, in dem sich der bereits tote Lenker befand.