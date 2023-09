Tödlicher Pkw-Unfall erst Stunden später bemerkt

Am Sonntagnachmittag ist ein 22-Jähriger in Langenrohr im Bezirk Tulln tot in seinem Pkw entdeckt worden. Der Unfall passierte wohl schon in den Morgenstunden.

Polizeiangaben vom Montag zufolge fand ein Passant den Lenker gegen 14.00 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des einheimischen Autofahrers feststellen.

22-Jähriger wurde nach Unfall in NÖ tot in Pkw entdeckt

Ereignet haben dürfte sich der Crash am Sonntag bereits in den frühen Morgenstunden. Der 22-Jährige soll mit seinem Wagen von der L112 abgekommen und mit einem Erdwall kollidiert sein. Fremdverschulden wurde im Rahmen der Ermittlungen ausgeschlossen.