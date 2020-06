Todesfall in Kinderwunschklinik: Blut der Opfer unauffällig

In der Causa Kinderwunschklinik zeigte die Blutuntersuchung der betroffenen Frauen keine Auffälligkeiten. Ausständig war weiter jene Expertise, die einen möglichen Behandlungsfehler unter die Lupe nehmen soll.

In der Causa um den Tod einer 32-Jährigen infolge eines Eingriffs in einer Badener Kinderwunschklinik hat das chemische Gutachten keine Auffälligkeiten ergeben.

Im Blut aller drei Frauen, die nach einer Behandlung in dem Institut im Krankenhaus gelandet waren, seien keine toxischen Stoffe gefunden worden, sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Dienstag zur APA.

Ermittlungen gegen Arzt wegen grob fahrlässiger Tötung

Bei allen drei betroffenen Frauen wurde am 3. Juni in der privaten Badener Kinderwunschklinik unter Vollnarkose eine Follikel-Punktion durchgeführt. Die 32-Jährige starb zwei Tage später in einem Wiener Krankenhaus. Der Tod wurde laut Obduktion durch einen septischen Schock mit massiver Blutgerinnungsstörung ausgelöst. Als Grund dafür gilt eine Keim-Kontamination. Die beiden anderen Frauen wurden vorübergehend intensivmedizinisch in Spitälern behandelt. Dass die drei Betroffenen über ein bereits zuvor verwendetes und damit nicht mehr steriles Narkosemittel mit einem Keim infiziert worden sein könnten, bezeichnete Habitzl am Dienstag als eine mögliche Version.