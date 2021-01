Teenie-Quartett kurvte mit Pkw durch Wien und NÖ: Anzeige

Vier Jugendliche kauften in Niederösterreich zwei Autos und montierten für ihre Spitztouren gestohlene Kennzeichen auf die Fahrzeuge. Das Quartett wurde angezeigt.

Drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren und ein 17-Jähriger haben in Niederösterreich zwei Autos gekauft und diese mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet. Bei der ersten Spritztour kamen die vier Insassen laut Polizeiangaben vom Samstag bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und ließen das Fahrzeug am Unfallort zurück. Der zweite Pkw wurde wegen Falschparkens abgeschleppt. Das Quartett wurde angezeigt.

Jugendliche bauten mit erstem Pkw Unfall im Bezirk St. Pölten

Bei der ersten Tour soll der 17-Jährige mit einem der 15-Jährigen am 3. Dezember von St. Pölten bis Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) gefahren sein, um dort ein 15 Jahre altes Mädchen und ihren Altersgenossen abzuholen. Das verunfallte Auto, das die vier Insassen zu Fuß zurückgelassen haben sollen, wurde am 6. Dezember in Hofstetten-Grünau gefunden, berichtete die Polizei.