SUV-Fahrer zog im Bezirk Baden Spur der Verwüstung

Weil ein Pkw-Lenker am Freitag gegen einen Stromkasten krachte, waren mehrere Haushalte in Sooß vorübergehend ohne Energiezufuhr.

Ein Auto ist in der Nacht auf Freitag in Sooß (Bezirk Baden) in einen Strom-Anschlusskasten gekracht und hat diesen zerstört. Die Trümmerteile des Wagens wurden mehr als 100 Meter weit verstreut.