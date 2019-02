Supermarkt in Halloween-Kostüm überfallen: 31-Jähriger in NÖ verurteilt

Am 31. Oktober 2018 überfiel ein verkleideter 31-Jähriger eine Supermarktfiliale in Wiener Neustadt. Nun wurde der Mann zu drei Jahren Haft verurteilt.

Weil er in einem Halloween-Kostüm eine Supermarktfiliale in Wiener Neustadt überfallen und eine Angestellte bedroht haben soll, ist ein 31-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Raubes zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Von einem Schuldspruch wegen schweren Raubes wurde abgesehen, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.