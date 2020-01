Supermarkt-Gutscheine gefälscht: Wiener verurteilt

Die beiden leitenden Supermarktangestellten fälschten Gutscheine ihrer Firma im Wert von rund einer Million Euro und kauften darum reichlich ein.

Die beiden wurden am Mittwoch am Wiener Straflandesgericht rechtskräftig zu je drei Jahren Haft - eines davon unbedingt - verurteilt.

Supermarkt-Mitarbeiter stellten gefälschte Gutscheine her

Die Männer sind Cousins und arbeiteten seit Jahren bei der Supermarktkette, der eine als Regional-, der andere als Filialleiter. Bei einer Schulung erfuhr der 28-Jährige Regionalleiter schier Unglaubliches: Auf der Übungskassa für Lehrlinge ist es möglich, Supermarkt-Gutscheine herzustellen. Diese werden im Zentralsystem des Unternehmens nicht registriert, sind aber dennoch gültig und können in den Geschäften eingelöst werden. Da der 28-Jährige aufgrund seiner Spielsucht Schulden von 90.000 Euro angehäuft hatte, wurde diese Sicherheitslücke für ihn eine interessante Masche, um an Geld zu kommen.

Er holte seinen 31-jährigen Cousin mit ins Boot. Der eine stand Schmiere, während der andere mehr als 500 Gutscheinkarten mit einem Gesamtwert von 316.000 Euro auf der Schulungskassa herstellte. Dann wartete das Duo drei Monate, löste dann die Coupons vorsichtig in einer Filiale ein - und das klappte ohne Probleme. Somit wurden in einem zweiten Angriff weitere Gutscheine hergestellt, insgesamt verfügten die Männer dann über Wertkarten in Höhe von einer Million Euro.