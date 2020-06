Suche nach Lösung für ungleiche Besoldung beim Bundesheer

Das Bundesheer ist nach Kritik an ungleicher Besoldung von Milizsoldaten auf der Suche nach einer Lösung.

Unabhängig von der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) angekündigten Prämie von bis zu 1.000 Euro "arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck an einer langfristigen gesetzlichen Lösung zur Ausbalancierung der unterschiedlichen Besoldungssysteme", so Generalsekretär Dieter Kandlhofer.

Generalsekretär sieht Prämie als "Zeichen der Wertschätzung"

Die vergangene Woche von Tanner angekündigte Prämie sieht er als "Zeichen der Wertschätzung", für all jene Wehrpflichtigen des Milizstandes, die wegen der Coronakrise zum Einsatzpräsenzdienst einberufen worden sind, teilte er in einer Aussendung mit.

Ab dieser Woche stehen rund 1.800 Soldatinnen und Soldaten im Inlandseinsatz, berichtete das Verteidigungsministerium am Montag. Davon gehören etwa 800 der Miliz an: Diese unterstützen die Polizei bei der Grenzüberwachung in der Steiermark, in Kärnten, Burgenland und Tirol. Weiters bleiben die Milizkräfte auch für die Unterstützung der Gesundheitsbehörden in der Steiermark, in Tirol und Burgenland im Einsatz. Etwa über 100 Milizsoldaten sind darüber hinaus weiter zur Unterstützung der Polizei bei der Bewachung von Schutzobjekten wie Botschaften eingesetzt, hieß es.