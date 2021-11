Suche nach Handy endete in Wien mit Todesdrohung via Messer

In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Männer von drei Unbekannten in der Leopoldstadt wegen eines angeblich verlorenen Handys angesprochen. Aus dem Gespräch entwickelte sich ein Streit, der eskalierte.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 3 Uhr Früh am Max Winter Platz. Im Zuge des Gesprächs, das sich um das angeblich verlorene Handy entwickelte, soll es zwischen den fünf Männern zu einem Streit gekommen sein, in Zuge dessen die Opfer mit dem Umbringen bedroht wurden.