Suche nach gestohlenen Schmuckstücken in Wien-Josefstadt

Ende August wurden bei einem Wohnungseinbruch in der Pfeilgasse mehrere Schmuckstücke gestohlen, die angeblich insgesamt 150.000 Euro Wert sein sollen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem Wohnungseinbruch am 30. August in der Pfeilgasse in Wien-Josefstadt fahndet die Polizei nach mehreren Schmuckgegenständen. Die Gesamtschadenssumme bei dem Einbruch wurde von den Betroffenen mit rund 150.000 Euro angegeben. Die Polizei muss dies aber noch überprüfen, hieß es am Montag gegenüber der APA.